Karşıyaka'dan savunmaya takviye

TFF 3. Lig 4. Grup'ta yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Karşıyaka, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Daha önce dış transferde Erol Zöngür, Alpay Eroğlu, Mehmet Güneş, Mücahit Arslan, Hamza Küçükköylü, Harun Kaya, Tunay Meral, Erhan Öztürk, Bayram Kılıç, Tolga Ünlü, Onur İnan, Ömer Faruk Sezgin, Rıza Mert Pişirici, Ahmet Yağız Mengi ve Samet Seymen Sargın takviyelerini gerçekleştiren yeşil-kırmızılılar, altyapıdan yetişen Berat Şahin ve Selim Demirci ile de profesyonel sözleşme imzaladı. Kadro planlaması kapsamında transfere ara vermeyen İzmir ekibi, son olarak Adanaspor forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Hıdır Aytekin'i kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 22 yaşındaki genç savunma oyuncusu Hıdır Aytekin ile anlaşma sağlamıştır. Hıdır Aytekin'e hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan futbol kariyerine Karaağaç Efsanespor altyapısında futbola başlayan Hıdır Aytekin daha sonra Akhisarspor, İskenderunspor ve Adanaspor formaları giydi. Geçtiğimiz sezon Adanaspor forması ile 1. Lig'de top koşturan, 12 maçta toplam 947 dakika süre aldı.