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Spor

Karşıyakalı futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Karşıyaka Spor Kulübü, koronavirüs testleri sonucuna göre 1 futbolcusunun pozitif çıktığını açıkladı.

IHA09 Haziran 2020 Salı 15:14 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 15:14
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Karşıyaka Spor Kulübü, geçtiğimiz gün Selçuk Yaşar Tesisleri’nde profesyonel futbol takımı, antrenörler, destek ekibi ve kulüp çalışanlarına yönelik koronavirüs testi yapmıştı. Kırmızı-yeşilliler, yapılan testler sonucu 1 futbolcuda pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Futbolcunun sağlık durumunun detaylı takibe alındığını ve kendisini izole ettiğini açıklayan İzmir ekibi, önlem amaçlı olarak bugünkü antrenmanları iptal edildiğini duyurdu.

Karşıyaka ayrıca, konuyla ilgili gelişmeler yaşandığından kamuoyuna tekrar bilgilendirme yapılacağını açıkladı.

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