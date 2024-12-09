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Spor

Karşıyaka'nın bileği evinde bükülmüyor!

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 5 iç saha maçında 5 galibiyet almayı başardı.

IHA9 Aralık 2024 Pazartesi 12:10 - Güncelleme:
Karşıyaka'nın bileği evinde bükülmüyor!
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ilk 9 hafta itibarıyla sergilediği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Bu süreçte 7 galibiyet 2 mağlubiyete imza atan yeşil-kırmızılılar, puan tablosunda 4. basamakta bulunuyor. İzmir ekibi, şu ana kadar taraftarının önünde oynadığı Merkezefendi Basketbol, Mersin Spor, Galatasaray, Yalovaspor Basketbol ve Darüşşafaka müsabakalarının kazanarak iç sahada 5'te 5 yapmayı başardı.

Karşıyaka Basketbol; Tofaş ve A. Efes'le birlikte, ligde şu ana kadar iç sahada yenilgi yaşamayan üç takımdan birisi konumunda bulunuyor.

EVİNDE EN FAZLA SAYI ATAN TAKIM KARŞIYAKA

Evinde sergilediği performansla dikkatleri çeken Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı iç saha maçlarında en fazla sayı atan takım konumunda bulunuyor. Taraftarının önündeki müsabakalarda Merkezefendi Basketbol'a 105, Mersin Spor'a 107, Galatasaray'a 94, Yalovaspor Basketbol'a 104 ve Darüşşafaka'ya ise 101 sayı atan İzmir ekibi, toplamda kaydettiği 511 sayı ile bu alanda ligin en iyi takımı olmayı başardı.

Öte yandan Karşıyaka Basketbol, şu ana kadar ligde kaydettiği 819 sayı ile 823 sayı atan Tofaş'tan sonra ligin en fazla sayı atan takımı olmayı başardı.

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