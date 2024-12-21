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Spor

Karşıyaka'nın konuğu Manisa Basket

Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Karşıyaka ve Manisa Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

DHA21 Aralık 2024 Cumartesi 14:07 - Güncelleme:
Karşıyaka'nın konuğu Manisa Basket
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Basketbol Süper Ligi'ndeki Ege derbisinde Karşıyaka yarın Manisa Basket'i ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları öğrenci 100, tam 150 TL olarak açıklandı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde aldıkları galibiyetlerle gruplarını ikinci sırada tamamlayarak Play-In etabında saha avantajını elde eden iki ekipten Karşıyaka, ligde üst üste 5 galibiyetin ardından Aliağa Petkimspor'a deplasmanda tek sayı farkla yenildi. Kaf-Kaf ligde 10 maçta 7 galibiyetle dördüncü sırada yer alıyor.

Bu sezon Avrupa'daki başarısını Süper Lig'e yansıtamayan Manisa Basket ise ilk 9 maçı 1 galibiyet, 8 mağlubiyetle geçtikten sonra geçen hafta Merkezefendi Belediyesi Basket'i yenip nefes aldı.

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