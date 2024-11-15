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Spor

Karşıyaka'nın konuğu Yalovaspor

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde yarın Yalovaspor Basketbol'u konuk edecek.

IHA15 Kasım 2024 Cuma 10:14 - Güncelleme:
Karşıyaka'nın konuğu Yalovaspor
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 7. hafta mücadelesinde yarın Yalovaspor Basketbolspor ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılılar, 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle ligde 5. sırada yer alırken, Yalovaspor Basketbolspor ise 1 galibiyet 5 mağlubiyetle 14. basamakta bulunuyor. Bu sezon itibarıyla iç sahada yenilgi yüzü görmeyen Karşıyaka, rakibini hatasız geçerek taraftarının önünde üst üste 4. galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Konuk ekip Yalovaspor Basketbol ise alt sıralardan kurtulup orta sıralara yaklaşmak için bu zorlu deplasmanda galibiyet istiyor.

Karşılaşmayı ise Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı ve Tolga Akkuşoğlu üçlüsü yönetecek.

Öte yandan müsabakanın biletleri 'Tam Bilet' 150 TL, 'Öğrenci Bileti' ise 100 TL olarak satışa çıktı.

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