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Spor

Karşıyaka'nın konuğu Yunan ekibi Kolossos

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Karşıyaka, yarın Yunan ekibi Kolossos H Hotels'le karşı karşıya gelecek.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 09:23 - Güncelleme:
Karşıyaka'nın konuğu Yunan ekibi Kolossos
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Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Kolossos H Hotels'le İzmir'de karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşıyaka, Rodos Adası'ndaki ilk karşılaşmayı 71-59 kazanmıştı.

Gruptaki ilk 3 maçında 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Karşıyaka, 5 puanla 2. durumda bulunuyor.

Grubun diğer maçında Fransız temsilcisi Saint-Quentin, 13 Kasım Çarşamba günü İspanya'da La Laguna Tenerife ile karşılaşacak.

AVRUPA'DA 274. KARŞILAŞMA

Avrupa kupalarında 274. müsabakasında mücadele edecek Karşıyaka, geride kalan 273 maçta 144 galibiyet, 127 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda 21 bin 771 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 21 bin 235 sayı gördü.

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