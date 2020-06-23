Karşıyaka'nın koronavirüs testi sonuçları belli oldu

DHA 23 Haziran 2020 Salı 16:02 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 16:02

Virüsün diğer futbolculara da bulaşmasından endişe eden yeşil-kırmızılılar, Sağlık Bakanlığı'ndan gelen sonuçla derin bir nefes aldı. Kaf-Kaf'ta ilk PCR testi sonucu pozitif çıkan genç futbolcu da iyileşip üst üste girdiği 2 testin sonucu da negatif çıktı. 2 haftadır 7'şer kişilik gruplar halinde çalışan Karşıyaka, takımda yeni bir vakaya rastlanmaması üzerine antrenmanlara takım olarak başlayacak.

Yeşil-kırmızılılar, 4 aylık aradan sonra 18 Temmuz'da kaldığı yerden başlayacağı açıklanan sezonla ilgili Futbol Federasyonu'nun vereceği son kararı da bekliyor. Kulübün FIFA kanalıyla kesinleşmiş borçlu olduğu son eski yabancı futbolcu Igor Duric'e 6 puan silme cezası almamak için 13 Temmuz'a kadar 170 bin Euro alacağını taraftar desteğiyle ödemeye çalışıp geçen hafta kampanya başlatan Karşıyaka'da, İstanbul'da bulunan yönetici Yusuf Güven, kampanyaya 50 bin TL'yle destek oldu. Taraftarlar da destek toplamak için sosyal medyada, "KafKafTekYürek" etiketiyle seslerini duyurmaya çalışıyor.