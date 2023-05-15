Karşıyaka'nın play-off iddiası devam ediyor

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup 33. haftasında yarın Belediye Kütahyaspor'la ile Dumlupınar Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Son haftalarda kaybettiği puanlarla play-off oynama şansını riske eden Karşıyaka, bu şansını devam ettirmek için yarın 15.00'te Belediye Kütahyaspor'a ile kritik bir maça çıkacak. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılı ekip, ligde topladığı 48 puanla yedinci sırada yer alırken, doğrudan üst lige çıkma savaşı veren Belediye Kütahyaspor ise 62 puanla ikinci sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi zorlu maçtan 3 puan alarak play-off hattına girme iddiasını son haftaya taşımak isterken, Belediye Kütahyaspor ise arasında 1 puan olan Yeni Mersin İdman Yurdu'nda zirveyi almak için mutlak 3 puanı hedefliyor.

Öte yandan Karşıyaka'da Recep Türköz, Soner Birinci, Nuri Fatih Aydın, Burak Başkaya ve Mustafa Aşan kadro dışı bırakılmıştı.