Karşıyaka'nın rakibi Bursaspor

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 8. hafta mücadelesinde yarın Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılılar, 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle ligde 4. sırada yer alırken, Bursaspor ise 4 galibiyet 3 mağlubiyetle 9. basamakta bulunuyor. Hafta içinde maaşların gecikmesi nedeniyle dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yeşil-kırmızılılar, rakibini yenerek kötü geçen günlerin ardından rahat bir nefes almayı hedefliyor. Ev sahibi Bursaspor ise üst üste 3. galibiyetini elde etmek için İzmir ekibi karşısında hata yapmak istemiyor.

Bu zorlu karşılaşmayı Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal ve Polat Parlak hakem üçlüsü yönetecek.