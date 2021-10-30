İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2021 Cumartesi / 24 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5907
  • EURO
    11,1573
  • ALTIN
    550.024
  • BIST100
    1522.04
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karşıyaka'nın rakibi Semt77 Yalovaspor
Spor

Karşıyaka'nın rakibi Semt77 Yalovaspor

ING Basketbol Süper Ligi'nin lideri Pınar Karşıyaka, yarın ligin yeni takımı Semt77 Yalovaspor ile karşı karşıya gelecek.

30 Ekim 2021 Cumartesi 11:55 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 11:55
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Gaziantep Basketbol'u deplasmanda yenerek 5 maçta 4 galibiyetle liderlik koltuğunu yeniden eline geçiren Pınar Karşıyaka, yarın ligin yeni ekiplerinden Semt77 Yalovaspor'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Kaf-Kaf'ta sakatlığı bulunan kaptan Semih Erden'in forma giymesi beklenmiyor. Yeşil-kırmızılı ekip, hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Baxi Manresa'ya son anlarda mağlup olmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.