Karşıyaka'nın rakibi Semt77 Yalovaspor

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Gaziantep Basketbol'u deplasmanda yenerek 5 maçta 4 galibiyetle liderlik koltuğunu yeniden eline geçiren Pınar Karşıyaka, yarın ligin yeni ekiplerinden Semt77 Yalovaspor'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Kaf-Kaf'ta sakatlığı bulunan kaptan Semih Erden'in forma giymesi beklenmiyor. Yeşil-kırmızılı ekip, hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Baxi Manresa'ya son anlarda mağlup olmuştu.