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Spor

Karşıyaka'nın rakibi Türk Telekom

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında yarın deplasmanda Türk Telekom'la karşı karşıya gelecek.

IHA10 Ocak 2025 Cuma 11:59 - Güncelleme:
Karşıyaka'nın rakibi Türk Telekom
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Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Karşıyaka, yarın saat 15.30'da Türk Telekom'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 8 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ligde 6. sırada yer alırken, Ankara takımı ise 5 galibiyet, 8 mağlubiyetle 10. basamakta bulunuyor. Karşıyaka Basketbol, rakibini yenerek 2 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmayı hedefliyor.

Bu zorlu mücadeleyi Alper Altuğ Köselerli, Ali şakacı ve Duhan Köyiçi hakem üçlüsü yönetecek.

Öte yandan yeşil-kırmızılı ekipte kısa bir süre önce Başantrenör Ufuk Sarıca'nın yanı sıra oyunculardan Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele ve Kenan Sipahi takımdan ayrıldı. İzmir ekibi, henüz bir başantrenörle anlaşma sağlamadı.

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