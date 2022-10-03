İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2022 Pazartesi / 8 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5772
  • EURO
    18,217
  • ALTIN
    993.609
  • BIST100
    3272.93
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi AEK
Spor

Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi AEK

Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk maçından galibiyetle ayrılan Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk müsabakasında ise yarın Yunanistan temsilcisi AEK'yı ağırlayacak.

IHA3 Ekim 2022 Pazartesi 13:04 - Güncelleme:
Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi AEK
ABONE OL

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 79-76'lık skorla mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yapan Pınar Karşıyaka, Avrupa'da da sezonu açıyor. Yeşil-kırmızılılar, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında yarın Yunan ekibi AEK'yı konuk edecek. Saat 19.30'da Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, Pınar Karşıyaka'nın cezası nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.

FIBA, Pınar Karşıyaka'ya geçen sezon Tenerife ile oynanan FIBA Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.