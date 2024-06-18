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Spor

Karşıyaka'nın toplam borcu 400 milyon 684 bin TL

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'nın borcu 30 Nisan 2024 tarihi itibarıyla 400 milyon 684 bin TL olarak açıklandı.

IHA18 Haziran 2024 Salı 11:00 - Güncelleme:
Karşıyaka'nın toplam borcu 400 milyon 684 bin TL
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İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka, dernek yapısıyla yoluna devam ederken ay başında düzenlenen kongreyle toplam borcu 30 Nisan 2024 tarihi itibarıyla 400 milyon 684 bin TL olarak açıklandı. Kulübün borçları ise son yıllarda artış gösterdi. Karşıyaka'da 31 Aralık 2018 tarihinde kulübün borcu 67 milyon 483 bin 218 TL olarak ifade edilirken, 30 Nisan 2019 tarihi itibariyle borcun 57 milyon 266 bin 436 TL'ye düştüğü açıklandı. Nisan 2019'dan yeşil-kırmızılıların borcu her sene düzenli olarak artarken, A takım branşlarında hiçbir kupa kazanılamadı ve bir üst lige çıkma başarısı da gösteremedi.

Öte yandan futbolda en alt profesyonel kategori olan TFF 3. Lig'den bir türlü kurtulamayan Karşıyaka, 2016-2021 yılları arasında transfer yasağı olmasına rağmen borcunu artırdı.

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