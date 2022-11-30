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Spor

Karşıyaka'nın yeni hocası açıklandı

Karşıyaka Spor Kulübü, Selahaddin Dinçel ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

IHA30 Kasım 2022 Çarşamba 15:31 - Güncelleme:
Karşıyaka'nın yeni hocası açıklandı
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Karşıyaka, dün yollarını ayırdığı Erman Güraçar'ın yerine Selahaddin Dinçel'in getirildiği bildirdi. 47 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Karşıyaka Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni Teknik Direktörümüz Selahaddin Dinçel! Daha önce Aydınspor, Kırşehir Bld., Kocaelispor ve Fethiyespor ile ligimizde şampiyonluk yaşamış Selahaddin Dinçel ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık. Dinçel ve ekibine hoş geldin diyor ve hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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