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Spor

Karşıyaka'nın yeni sezon programı netleşti

Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Karşıyaka'nın oynayacağı özel maçların programı belli oldu.

DHA23 Ağustos 2024 Cuma 12:09 - Güncelleme:
Karşıyaka'nın yeni sezon programı netleşti
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İlk hazırlık maçında 31 Ağustos'ta Manisa Basket'le evi Mustafa Kemal Atatürk Kraşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak yeşil-kırmızılı ekip, 4 Eylül'de Fenerbahçe, 6 Eylül'de Darüşşafaka ile İstanbul'da oynayacak. Kaf-Kaf, Antalya'daki özel turnuvada 9 Eylül'de Anadolu Efes'e, 11 Eylül'de de Galatasaray'a rakip olacak. Evindeki turnuvada 19 Eylül'de Yunan ekibi Patras, 21 Eylül Merkezefendi'yle karşılaşacak İzmir temsilcisi, 26 Eylül'de ise Mersin Basket'le yine Karşıyaka'da oynayacak. Yeni sezon öncesi antrenmanlarını yenilediği kadrosuyla sürdüren Karşıyaka, iç transferde daha önce anlaştığı 36 yaşındaki yıldız oyun kurucusu Errick McCollum'un 1 yıllığına imza attığını da resmen duyurdu.

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