İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2022 Salı / 13 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6426
  • EURO
    19,5524
  • ALTIN
    1061.32
  • BIST100
    4961.48
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karşıyaka'ya Şampiyonlar Ligi'nde Alman rakip
Spor

Karşıyaka'ya Şampiyonlar Ligi'nde Alman rakip

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında Pınar Karşıyaka, yarın Alman ekibi Telekom Baskets Bonn'u ağırlayacak.

AA6 Aralık 2022 Salı 10:03 - Güncelleme:
Karşıyaka'ya Şampiyonlar Ligi'nde Alman rakip
ABONE OL

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki Pınar Karşıyaka-Telekom Baskets Bonn maçı saat 20.00'de başlayacak. Bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 2 iç saha maçını cezası nedeniyle seyircisiz oynayan Pınar Karşıyaka, yarın Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez taraftarının karşısına çıkacak.

Yeşil-kırmızılı ekip Almanya'daki maçta rakibine 83-71 yenilmişti.

B GRUBU

B Grubu'nda İlk 4 maçın ardından Pınar Karşıyaka averajla 2. sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçında Yunan ekibi AEK, İtalyan temsilcisi UNAHOTELS Reggio Emilia'yı konuk edecek. Lider takımın doğrudan son 16 turu grup aşamasına kalacağı grubu ikinci ve üçüncü bitirenler play-in müsabakasına çıkacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, yarın yenildiği takdirde liderlik şansını kaybedecek.

Grupta beşinci maçlar öncesinde puan durumu şöyle:

TakımlarOGMAYP
1. Telekom Baskets Bonn4313202977
2. Pınar Karşıyaka4223153216
3. UNAHOTELS Reggio Emilia4223113216
4. AEK4133103175

AVRUPA'DA 20 BİNİNCİ SAYI GELEBİLİR

Avrupa kupalarında 252. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 251 müsabakada 135 galibiyet, 114 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 19 bin 950 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip yarın 50 sayı daha bulduğu takdirde 20 bin sayı barajını geride bırakacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.