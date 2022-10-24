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Spor

Karşıyaka'ya Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan rakip

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonar Ligi B Grubu üçüncü maçında yarın İtalya temsilcisi UNAHOTELS Reggio Emilia'yı konuk edecek.

AA24 Ekim 2022 Pazartesi 09:43 - Güncelleme:
Karşıyaka'ya Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan rakip
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Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak ve yeşil-kırmızılı ekibin cezası nedeniyle seyirci alınmayacak müsabaka, saat 19.30'da başlayacak.

Tüm takımların birer galibiyet ve mağlubiyetinin bulunduğu gruptaki diğer karşılaşmada Alman ekibi Telekom Baskets Bonn, yarın Yunanistan'da AEK ile karşılaşacak.

AVRUPA'DA 250. MAÇ

Avrupa kupalarında 250. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 249 müsabakada 134 galibiyet, 113 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 19 bin 797 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 19 bin 247 sayı gördü.

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