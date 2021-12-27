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Spor

Karşıyaka'yı da ilgilendiren maç yine ertelendi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın yer aldığı B Grubu'nda yarın oynanması planlanan BAXI Manresa-Hapoel Bank Jahav Kudüs karşılaşması Kovid-19 vakaları nedeniyle bir kez daha ertelendi.

DHA27 Aralık 2021 Pazartesi 16:25 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 16:25
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FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın oynanması gereken ve Pınar Karşıyaka'nın Play-In etabındaki rakibinin belirlenmesi açısından önem taşıyan Baxi Manresa - Hapoel Jerusalem maçı yine ertelendi. Ev sahibi İspanyol ekibinde yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle 22 Aralık'tan ilk etapta 28 Aralık'a ertelenen karşılaşmanın ne zaman oynanacağı henüz belirlenmedi. Grup lideri olarak adını son 16'ya yazdıran Manresa'da 7 oyuncunun koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Grupta maçların tamamlanamaması nedeniyle 4 Ocak olarak planlanan Play-In etabında da tarih değişikliğine gidilmesi bekleniyor.

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