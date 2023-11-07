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Spor

Kartal, Bodo/Glimt maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde perşembe akşamı evinde oynayacağı Bodo/Glimt maçının hazırlıklarına devam ediyor. Siyah beyazlılar maçı kazanıp gruptan çıkma iddiasını sürdürmek istiyor.

AA7 Kasım 2023 Salı 14:52 - Güncelleme:
Kartal, Bodo/Glimt maçına hazırlanıyor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında 9 Kasım Perşembe günü Norveç'in Bodo/Glimt ekibini konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idman ısınma koşularıyla başladı. Stretching çalışmasıyla devam eden antrenman, ayak tenisi çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar Bodo/Glimt maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. Yardımcı Antrenör Hari Vukas, antrenman öncesi saat 16.30'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek.

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