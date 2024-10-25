Uduokhai, son dakikalarda art arda 2 top çıkardı. Kaptan Ersin, 8 net kurtarışla kalesinde devleşti. Lyon'un 2 dakikada penaltısı ve golü iptal oldu.

Ajax deplasmanında 4; iç sahada Frankfurt'a karşı 2 farklı yenilgiyle Avrupa Ligi'ne başlangıç yapan Beşiktaş, üçüncü haftada Fransız ekibi Lyon'un konuğu oldu.

Yoğun yağış altındaki zorlu karşılaşmaya ileri dörtlüde Joao, Muçi, Rafa ve Immobile'yle başlayan temsilcimiz, ilk yarıda topu hücumcularıyla buluşturmakta zorlandı. İlk devrede Fransız ekibinin baskısını artırdığı dakikalarda 26'da golü ofsayta takılıp VAR'dan dönen Lacazette'in, 28'de takımına kazandırdığı penaltı da VAR'a takıldı.

İkinci yarıda rakibini karşıladıktan sonra kontra atağı zorlayan Kara Kartal, 67'de önce Immobile'yle direğe takıldı, seken topu da Rafa kaçırdı... Temsilcimiz, kontralarla aradığı golü 71'de 'gizli santrfor' Gedson'la buldu... Beşiktaş'ın bu sene Avrupa'daki ilk puanları, zorlu Lyon deplasmanında geldi...

MASAJ VE İĞNE İLE OYNADIM

Beşiktaş'ta sakatlıklar nedeniyle yaşanan 'kaleci krizinde' inisiyatif alarak sakat şekilde sahaya çıkan Ersin Destanoğlu, galibiyetin mimarlarından oldu. 23 yaşındaki kaleci, maç sonunda "Adalem yırtıktı. İğne ve masajla maçı oynadım. Futbol bu... Tepki de sevgi de olur" diye konuştu.

KÖTÜ BAŞLAYIP İYİ DÖNDÜK

Bu sezon attığı gollerle Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden olan Gedson, Lyon'da da atarak Avrupa'daki ilk galibiyeti getirdi. Portekizli yıldız, maç sonu "Maça kötü başladık ama çok iyi bir reaksiyon verdik. Goller attığım, asistler yaptığım için mutluyum ama önemli olan takım olarak maçlar kazanmak. Önemli olan takımın kazanması, iyiye gitmesi" dedi.

MAÇTAN ÖNCE GHEZZAL SÜRPRİZİ

Yaz transferinde Çaykur Rize'ye transfer olan Rachid Ghezzal, maç öncesi eski takımı Beşiktaş'ın konakladığı oteli ziyaret etti. Lyon'da bulunan Cezayirli futbolcu, SiyahBeyazlı futbolculara başarılar diledi. 32 yaşındaki orta saha, Beşiktaş'ta 123 maçta 17 gol, 33 asistle oynamıştı.

LYON'UN 13 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERISİ BITTI

UEFA Avrupa Ligi'nde kura talihsizliği yaşayarak önce Ajax ile deplasmanda; Bundesliga dördüncüsü Frankfurt ile evinde oynayıp kaybeden Beşiktaş, kötü gidişata Fransa'da 'dur' dedi. Lyon'u Gedson'un 71'de attığı golle deviren Kara Kartal, Fransız temsilcisinin Avrupa Ligi'ndeki grup ve lig aşamasında iç sahadaki 13 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırdı.