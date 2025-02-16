Trabzonspor, Süper Lig'de 4 maç sonra yenildi.

Karadeniz ekibi, maçı 1 isabetli şutla tamamladı.

Solskjaer, ligde Trabzon'u yenen ilk Norveçli oldu.

"Bilbao maçındaki gibi olacağız, rakip yarı sahada oynayacağız" diyen Ole bunu ilk dakikadan gösterdi. Beşiktaş 10 dakika çok baskılıydı. Ancak doğru yer tutan ve akılllıca presler uygulayan Trabzon, kaptığı toplarla hızlı çıktı, tehlike sinyalini verdi. Üst üste pas kayıpları yapan ve bunu savunmada da sürdüren Kartal'da hata, takımın yıldızı Rafa'dan geldi, Banza ceza kesti. Siyah-Beyazlılar daha atak olsa da panik havasındaydı. Sakin olan Trabzon içeri mutlu girdi. İkinci yarı bambaşka bir Beşiktaş vardı. Gedson-Rashica-Rafa yerinde durmadı. Rafa plasesiyle eşitledi. Rashica'nın şutu Batagov'a çarpıp ağlara gitti, 2-1 oldu. İkinci yarı kaybolan Trabzon, baskıdan bir türlü çıkamadı. Güneş'in hamleleriyle Beşiktaş'ın hızı kesildi. 80'den sonra Trabzon bunalttı ama Kartal savunmada sağlam görüntü çizdi. Kartal üstün oynadığı derbide Güneş'i üzdü.