Beşiktaş yönetimi, yeni sezon transferleri için düğmeye bastı. İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in geçtiğimiz günlerde Asbaşkan Mete Vardar'ın düzenlediği iftar yemeğinde yaptığı "Sağ bek ve stoper adaylarımızı belirledik" açıklamasının ardından, bu isimlerin kimler olduğu da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Siyah-beyazlıların, Atletico Madrid'de forma giyen 33 yaşındaki stoper Stefan Savic ile Dortmund'un 28 yaşındaki Alman sağ beki Marius Wolf için harekete geçtiği ifade edildi.

BU KEZ SICAKLAR

Siyah-beyazlılar devre arasında kadrosuna katmak istediği ancak anlaşamadığı Stefan Savic ile yeniden temasa geçti. 33 yaşındaki tecrübeli stoper için Ocak ayında yapılan görüşmelerde taraflar anlaşma sağlayamamıştı. Ancak Atletico Madrid'li yetkililerin, önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek olan Karadağlı tecrübeli savunmacı için Beşiktaş'tan gelen teklifi yeniden değerlendirmeye aldıkları ve görüşmelerin bu kez olumlu geçtiği belirtildi. Savic bu sezon İspanyol ekibiyle 27 maça çıktı.

ÖN PROTOKOL HAZIR

Kara Kartal'ın sağ bek mevkii için anlaştığı ismin Borussia Dortmund forması giren Marius Wolf olduğu öğrenildi. Başarılı oyuncuyla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırken transferde sadece bir pürüz kaldı. Siyah-beyazlı yönetim Wolf'un sözleşmesinin sonu olan haziran ayına kadar başka takımla anlaşmaması için ön protokol hazırlıyor. Bu sezon 24 maçta forma giyen Alman sağ bek hazırlanacak protokolü imzalarsa gelecek sezon kesin olarak Beşiktaş formasını giyecek.

SAVIC'İN ATLETİCO MADRİD KARİYERİ



Profesyonel kulüp kariyerinde 472 resmi maça çıkan Stefan Savic, savunma oyuncusu olmasına rağmen bu periyotta rakip fileleri 10 kez havalandırdı. 7 de asist yapan Karadağlı oyuncu toplam 17 gole doğrudan katkı sağladı.

MARİUS WOLF'UN BORUSSİA DORTMUND KARİYERİ



28 yaşındaki Alman sağ bek Marius Wolf da kulüp kariyeri boyunca 347 karşılaşmada görev yaptı. Savunmada görev yapmasına rağmen skora katkısıyla dikkat çeken oyuncu, rakip fileleri 37 kez havalandırırken, 45 de asist yaptı.