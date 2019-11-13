Kartal genç star avında
BEŞİKTAŞ’TAN genç futbolcu atağı. Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde kadrosuna genç isimler kazandırmak için harekete geçtiği belirtilirken, kulübün scout ekibinin FIFA U17 Dünya Kupası’nı mercek altına aldığı öğrenildi.
- Star Spor
Scout ekibi Samson Tijani, Akinkunmi Amoo, Ibrahim Said ve Olakunle Olusegun isimli oyuncular için Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya bir hazırladığı belirtildi.
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