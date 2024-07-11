İtalya Serie A'da rekorlar kıran golcü Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, sonunda mutlu sona ulaştı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş'ın oyuncuyu bonservissiz alma talebi ve Lazio'nun 10 milyon euro beklentisiyle başlayan pazarlıklarda 3 milyon euro üzerinde el sıkışıldı.

Di Marzio'nun rakamlarına göre; Siyah-Beyazlılar, 34 yaşındaki santrfor ile senelik 6 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Sky Italia'nın haberinde ise Lazio formasıyla Serie A'da 4 kez gol krallığı yaşamayı başaran Ciro Immobile'nin; süreci hızlandırmak adına henüz kulüpler anlaşmadan Beşiktaş'a katılmak için takımının sağlık kontrollerine girmeyi reddettiği bilgisine yer verildi. 34 yaşındaki golcü, Beşiktaş adına sağlık kontrolünden geçecek.