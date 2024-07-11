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Spor

Kartal golcüsüne kavuşuyor! Immobile adım adım Beşiktaş'a

Beşiktaş'ta Cıro Immobile heyecanı yaşanıyor. İtalyan basını, siyah beyazlıların yıldız forveti kadrosuna katmak için kulübü Lazio ile bonserviste anlaştığını iddia etti. İşte detaylar...

AKŞAM11 Temmuz 2024 Perşembe 09:40 - Güncelleme:
Kartal golcüsüne kavuşuyor! Immobile adım adım Beşiktaş'a
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İtalya Serie A'da rekorlar kıran golcü Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, sonunda mutlu sona ulaştı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş'ın oyuncuyu bonservissiz alma talebi ve Lazio'nun 10 milyon euro beklentisiyle başlayan pazarlıklarda 3 milyon euro üzerinde el sıkışıldı.

Di Marzio'nun rakamlarına göre; Siyah-Beyazlılar, 34 yaşındaki santrfor ile senelik 6 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Sky Italia'nın haberinde ise Lazio formasıyla Serie A'da 4 kez gol krallığı yaşamayı başaran Ciro Immobile'nin; süreci hızlandırmak adına henüz kulüpler anlaşmadan Beşiktaş'a katılmak için takımının sağlık kontrollerine girmeyi reddettiği bilgisine yer verildi. 34 yaşındaki golcü, Beşiktaş adına sağlık kontrolünden geçecek.

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