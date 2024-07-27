Kartal hazırlık maçında hata yapmadı

Beşiktaş, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile karşılaştı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı siyah beyazlı takım 2-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 37 ve 45+1. dakikalarda yeni transfer Rafa Silva kaydetti.

Rafa Silva'nin ilk golünde asisti yapan Ciro Immobile'nin Portekizli yıldızla uyumu dikkatlerden kaçmadı.

SON HAZIRLIK MAÇINDA RAKİBİ SAKARYASPOR

2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, son hazırlık maçını İstanbul'da Sakaryaspor karşısında oynayacak.

3 Ağustos'ta Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçına kadar hazır olmak isteyen Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde Sakaryaspor'u 30 Temmuz Salı günü saat 18.00'da ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇ PROGRAMI

30 Temmuz Salı: Beşiktaş - Sakaryaspor

3 Ağustos Cumartesi: Galatasaray - Beşiktaş

11 Ağustos Pazar: Samsunspor – Beşiktaş

18 Ağustos Pazar: Beşiktaş – Antalyaspor