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Spor

Kartal hazırlık maçında hata yapmadı

Beşiktaş sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Beşiktaş, dostluk karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etmeyi başardı. Siyah beyazlıların golleri, Rafa Silva'dan geldi.

27 Temmuz 2024 Cumartesi 22:03 - Güncelleme:
Kartal hazırlık maçında hata yapmadı
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Beşiktaş, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile karşılaştı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı siyah beyazlı takım 2-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 37 ve 45+1. dakikalarda yeni transfer Rafa Silva kaydetti.

Rafa Silva'nin ilk golünde asisti yapan Ciro Immobile'nin Portekizli yıldızla uyumu dikkatlerden kaçmadı.

SON HAZIRLIK MAÇINDA RAKİBİ SAKARYASPOR

2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, son hazırlık maçını İstanbul'da Sakaryaspor karşısında oynayacak.

3 Ağustos'ta Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçına kadar hazır olmak isteyen Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde Sakaryaspor'u 30 Temmuz Salı günü saat 18.00'da ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇ PROGRAMI

30 Temmuz Salı: Beşiktaş - Sakaryaspor

3 Ağustos Cumartesi: Galatasaray - Beşiktaş

11 Ağustos Pazar: Samsunspor – Beşiktaş

18 Ağustos Pazar: Beşiktaş – Antalyaspor

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