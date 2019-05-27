Kartal için av vakti

SENOL Güneş’in A Milli Takıma gitmesiyle yerli teknik adam arayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gözünü Abdullah Avcı’ya dikti. Yönetici Ahmet Ürkmezgil aracılığı ile ilk teması sağladığı Başakşehir’in tecrübeli hocası “Gelirim” mesajı verdi. Şimdi iş, Başkan Güksel Gümüşdağ’ı ikna etmeye geldi. Çünkü Avcı’nın Başakşehir ile 5 yıllık anlaşması var.

FESİH BEDELİ ÖDEMEYE HAZIR

Avcı’nın yakın dostu Ürkmezgil’e “Siz Gümüşdağ ile anlaşın. Ben sorun çıkarmam. Para da ikinci planda. Artık kendimi büyük kulüplerde ispat etmek istiyorum” dediği belirtildi. Orman’ın bugün ya da yarın Gümüşdağ ile görüşüp “Avcı’yı bırakın” diyeceği belirtildi. Hatta Beşiktaş Başkanı’nın Avcı’nın sözleşmesini feshetmesi için Başakşehir’e 500 bin euro teklif etmeye hazır olduğu belirtildi. Beşiktaş, Avcı’ya da yıllık 2 milyon euro verecek.

BAŞAKŞEHİR: TEKLİF GELMEDİ

Bu arada Medipol Başakşehir Yönetimi dün Avcı’nın Beşiktaş’a gideceğine dair haberler üzerine bir açıklama yaptı. Bildiride “2019-2020 sezonunda da şampiyonluğa oynayacağız. Bu doğrultuda sol beke Aziz Behich transferini yaptık. Mevcut kadromuzu kesinlikle koruyacağız. 5 yıllık anlaşmamız bulunan Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı için de kulübümüze herhangi bir teklif gelmemiştir” denildi.