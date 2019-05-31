Kartal kabuk değiştirecek

ABDULLAH Avcı yeni sezonda Beşiktaş’ı şampiyon yapmak için kolları sıvadı. Deneyimli teknik adam yöneticilerle yaptığı görüşmede takımda köklü bir revizyon yapılmasını talep etti.Hırvat yıldız Vida’nın takımda tutulmasını isteyen Avcı,2 kanat oyuncusu ve 1’er de stoper istedi.

4 YILDIZ GÖNDERİLİYOR

Jeramain Lens, Cyle Larin, Adriano ve Mustafa Pektemek’i kadroda düşünmediğini bildiren Avcı, Medel’den yararlanacağını söyledi. Portekizli star Ricardo Quaresma için de “Talibi varsa satılabilir. Yoksa ondan en iyi şekilde yararlanma yoluna gideriz” şeklinde görüş belirtti.

OĞUZHAN UNUTULMUŞ

Abdullah Avcı’nın şu anda milli takımda bulunan kaptan Oğuzhan Özyakup’la ilgili şunları söylediği öğrenildi: “Oğuzhan çok yetenekli. Ancak kenarda unutulmuş. Onu tekrar sahalara eski Oğuzhan Özyakup olarak döndürmek gerekiyor. Çünkü o benim ve Beşiktaş için çok önemli”