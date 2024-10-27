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Spor

Kartal Kayra Yılmaz: Benim attığım golle kazanmaktan çok mutlu oldum

Kayserispor futbolcularından Kartal Kayra Yılmaz, Hatayspor karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, 'Benim attığım golle kazanmaktan çok mutlu oldum' dedi.

IHA27 Ekim 2024 Pazar 10:58 - Güncelleme:
Kartal Kayra Yılmaz: Benim attığım golle kazanmaktan çok mutlu oldum
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Deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yenen Kayserispor'un tek golünü atan Kartal Kayra Yılmaz, çıkışın devam edeceğini söyledi. Kartal Kayra, maç sonrası yaptığı açıklamasında; "Bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Hatayspor karşısında çok istekli idik. Biz Hatayspor'dan daha iyi takımız. Benim attığım golle kazanmak beni çok mutlu etti. Ama daha önemlisi bizim kazanmamızdı. Bunu başardık. Haklı bir galibiyet aldık. Bundan sonra Kayserispor çıkışa geçecek. Biz iyi yoldayız. Bundan sonra inşallah galibiyetler devam edecektir" açıklaması yaptı.

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