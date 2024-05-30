İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2024 Perşembe / 23 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3079
  • EURO
    34,9724
  • ALTIN
    2426.39
  • BIST100
    10506.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kartal Kayra Yılmaz Kayserispor'a veda etti
Spor

Kartal Kayra Yılmaz Kayserispor'a veda etti

Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Kartal Kayra Yılmaz, sarı kırmızılı camiaya veda etti.

IHA30 Mayıs 2024 Perşembe 09:20 - Güncelleme:
Kartal Kayra Yılmaz Kayserispor'a veda etti
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz sarı kırmızılı forma ile toplam 30 maça çıktı. Oynadığı maçlarda başarılı bir performans ortaya koyan 23 yaşındaki oyuncu Kartal Kayra Yılmaz, Kayserispor'a veda etti. Yaptığı paylaşımda, "Bu hikâyedeki her şey için teşekkür ederim" diyen genç futbolcu, "Çok değerli Kayseri halkı, Kayserispor Kulübü ve taraftarları, sizlerle geçirmiş olduğum bu kısa zaman dilimi içerisinde yaşamış olduğumuz tüm anılar her zaman kalbimde olacak. Bu hikâyedeki her şey için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.