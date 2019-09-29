Kartal kendisini vuruyor

BEŞİKTAŞLI futbolcular son iki sezonda kendi kalelerine attıkları gollerle büyük talihsizliğe imza attılar. Dün akşamki Trabzonspor karşılaşmasında Dorukhan kendi kalecisi Loris Karius’u avlarken takımını 1-0 geriye düşürdü. Son beş sezonda Süper Lig’de kendi kalesine en fazla gol atan takım Beşiktaş oldu. Siyah-Beyazlı futbolcular tam 11 kez kendi kalecilerini avladı. (11). Dorukhan Toköz de 2019 senesi içinde ligde kendi kalesine en fazla gol atan oyuncu oldu. Beşiktaşlı oyuncu ikinci kez bu talihsizliği yaşadı. Öte yandan Sosa’nın attığı uzaktan golle de Loris Karius son iki sezonda ligde uzaktan en çok gol yiyen kaleciler arasında yer aldı. Alman kaleci ile birlikte Haydar Yılmaz ve Ruud Boffin 10’ar kez füzelere engel olamadı.