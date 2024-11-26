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Spor

Kartal lige erken havlu attı! Geçen sezonun gerisinde kaldılar

Bu sezona iddialı bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Siyah beyazlılar son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından zirve yarışının uzağında kaldı.

AKŞAM26 Kasım 2024 Salı 09:06 - Güncelleme:
Kartal lige erken havlu attı! Geçen sezonun gerisinde kaldılar
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Lig'de 4 hafta öncesine kadar en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak görülen Beşiktaş, Göztepe mağlubiyetinin ardından lige havlu atma pozisyonuna geldi. Galatasaray'ın tam 13 puan gerisine düşen Kartal'ın yarıştığı takımlara karşı kaybetmesi de camiayı umutsuzluğa sürükledi. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un geçen sezon ligi 46 puan geride bitiren bir takım devraldığını söylemesi ise iki sezon arasında kıyaslamaları gündeme getirdi.

İSTİFA SLOGANLARI YERSİZ DEĞİL

Ortaya çıkan tablo Hollandalı teknik adamın çok da haklı olmadığını gözler önüne serdi. Zira Beşiktaş'ta hoca ve yönetim değişikliğine neden olan geçen sezonki fiyaskoya rağmen ilk 12 haftada 22 puan toplanmış ve bu sezondan daha iyi bir durumdaydı. Geçen sezon liderin 9 puan gerisinde olan Beşiktaş bu sezon 21 puan topladı ve liderin tam 13 puan gerisinde. Bu da hem yönetimi hem de Hollandalı hocayı taraftarın hedefine oturttu. Maç sonrası 'İstifa' sloganları atılmasına neden oldu.

MACCABİ MAÇI HERKES İÇİN KRİTİK

Sezon başı yapılan yıldız transferlere rağmen gelinen nokta, camianın sinirlerini de yıpratıyor. Bir önceki sezon 17 milyon euro transfer harcaması yapan Beşiktaş'ın bu sezon başında yaptığı 34 milyon euroluk transfer harcaması da ekonomik olarak fedakarlığın sahaya yansımadığını gösteriyor. Beşiktaş'ın seri galibiyetler almaması ve kötü gidişinin Avrupa maçlarında da devam etmesi durumunda, Giovanni van Bronckhorst'un geleceğinin masaya yatırılması kaçınılmaz bir son olacak gibi.

KONGRE RÜZGARI

Göztepe karşısında kendi sahasında ağır bir yenilgi alan Beşiktaş'ta kongre söylentileri de dolaşmaya başladı. Yönetimin içinden Hasan Yücel ve Mete Vardar'ın başkanlık hesapları yaptığı, Emre Kocadağ'ın da camianın önde gelen isimleriyle fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Mevcut Başkan Hasan Arat'ın bir kongre kararı alınması durumunda güven tazeleme yoluna gitmeyip, çekileceği iddia ediliyor. Daha önce Arat'a karşı kaybeden Serdal Adalı da başkanlık için ismi geçenler arasında. Adalı'nın bu kez aday olması halinde başkanlık için en büyük şansa sahip kişi olacağı belirtiliyor.

FEYENOORD PUSUDA

Hollandalı teknik adamın kötü sonuçlardan sonra kovulma aşamasına gelmesi, eski kulübü Feyenoord'u umutlandırdı. Bronckhorst'un, "Sorumluluğu alıyorum" diyerek istifa sinyalleri vermesi üzerine birçok Feyenoord taraftarı, "Bize gel" çağrısı yapmaya başladı. Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord'u rekorlar kırarak şampiyon yapmıştı.

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