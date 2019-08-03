Kartal, Mak’la kanatlanacak
SLOVAK basını Zenit’te forma giyen kanat oyuncusu Robert Mak için Beşiktaş’ın devreye girdiğini iddia etti.
- Star Spor
Rus temsilcisinin teknik direktörü Juraj Venglos’ta, “İstanbul ve İspanya takımlarından teklif var. Mak’ın düzenli oynayabileceği bir takıma gitmesini istiyoruz. Transferi en geç 10 gün içinde çözülür” diyerek Slovak basınını doğruladı. Beşiktaş’ın 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Zenit’e teklifte bulunduğu belirtildi. Siyah-Beyazlılar’ın sol bek adaylarından Jamuli Collins için yaptığı teklif ise Paderborn tarafından düşük bulundu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.