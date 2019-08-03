Kartal, Mak’la kanatlanacak

Rus temsilcisinin teknik direktörü Juraj Venglos’ta, “İstanbul ve İspanya takımlarından teklif var. Mak’ın düzenli oynayabileceği bir takıma gitmesini istiyoruz. Transferi en geç 10 gün içinde çözülür” diyerek Slovak basınını doğruladı. Beşiktaş’ın 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Zenit’e teklifte bulunduğu belirtildi. Siyah-Beyazlılar’ın sol bek adaylarından Jamuli Collins için yaptığı teklif ise Paderborn tarafından düşük bulundu.