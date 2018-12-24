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Kartal neşteri vuracak

Siyah-Beyazlılar, Ocak’ta Love, Babel, Tolga Zengin, Roco, Adriano, Gökhan Töre’yi satışa çıkaracak. Larin kiralanacak, Q7 de sezon sonu satışa konulacak.

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LİGDE 1994-1995 sezonundan beri ilk yarılarda ikinci en kötü performansını sergileyen Beşiktaş’ta temizlik operasyonu için düğmeye basıldı. Teknik Direktör Şenol Gü- neş’in, Kasımpaşa yenilgisi sonrası “Sadece Love değil, başka da gidecek oyuncular var” açıklaması sonrası yönetimin Ocak’taki ara transfer dö- neminde Love, Babel, kaleci Tolga, Roco, Adriano ve Gökhan Töre’yi satışa çıkarma kararı aldığı ortaya çıktı. Love, Flamengo Kulübü ile söz kesti. Kartal, sezon başında birinci forvet olarak tutulan ancak beklentileri karşılayamayan Larin’i ise tecrübe kazanması için başka bir takıma kiralama formülü üzerinde duruyor. Satışlardan elde edilecek gelirle Güneş’in istediği takviyeler yapılacak. Beşiktaş, Quaresma’yı ise sezon sonu satışa koymayı planlıyor

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