Kartal potada gençleriyle kanatlandı

AA 06 Aralık 2020 Pazar 12:44 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 12:44

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Türk Telekom'u evinde 94-60 yenen Beşiktaş, genç oyuncularıyla yükselişe geçti.

Sezon başında genç oyuncuları transfer ederek uzun vadeli bir kadro oluşturan siyah-beyazlı ekip, son haftalarda bunun sonucunu almaya başladı.

Genç oyuncularıyla sezonun ilk 6 maçını mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, ardından oynadığı 5 maçta 4 galibiyet aldı.

Ligin 6. haftasında son sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, son 5 maçta elde ettiği galibiyetlerle 10. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

AHMET KANDEMİR İLE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Sezona başantrenör Burak Bıyıktay ile başlayan ama üst üste alınan yenilgiler sonrası bu çalıştırıcıyla yollarını ayıran Beşiktaş, Ahmet Kandemir yönetiminde başarılı bir görüntü ortaya koydu.

KADROSUNDA ÇOK GENÇ İSİMLER BULUNUYOR

Siyah-beyazlı ekip, kötü gidişata rağmen uzun vadeli planından vazgeçmedi ve genç isimlere şans vermeyi sürdürdü.

Takımın en tecrübelisi 33 yaşındaki Mehmet Yağmur'un kaptanlığında 18 yaşındaki Alperen Şengün ile 19 yaşındaki Sadık Emir Kabaca 11'er maçta görev alırken, 18 yaşındaki Furkan Haltalı 8, 20 yaşındaki Hakan Sayılı 7, 21 yaşındaki Sedat Ali Karagülle 6, 19 yaşındaki Ömer Yasir Küçük de 5 maçta şans buldu.

Beşiktaş'ta 23 yaşındaki Egehan Arna ve 21 yaşındaki Şehmus Hazer takımın önemli isimleri olarak dikkati çekiyor.

ALPEREN ŞENGÜN İSTATİSTİKLERİYLE GÖZ DOLDURUYOR

Beşiktaş'ın 2,01 metre boyundaki pivotu Alperen Şengün, ligdeki başarılı performansıyla milli takıma kadar yükseldi.

Görev aldığı 11 maçta 224 sayı üreten Alperen, ayrıca 17 blok ve 113 ribauntla ligin lideri durumunda bulunuyor.

16 YAŞINDAKİ SAMET YİĞİTOĞLU DA ŞANS BULDU

Başantrenör Ahmet Kandemir, 10 Mart 2004 doğumlu Samet Yiğitoğlu'na da Türk Telekom mücadelesinde şans verdi.

Türk Telekom karşısında 7 dakika süre alan ikişer sayı ve ribauntla oynadı.