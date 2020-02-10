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Spor

Kartal Sergen Yalçın ile uçuşa geçti

Genç teknik adam, kolu kanadı kırık Kartal'ı oynattığı oyunla ayağa kaldırdı. Sergen yönetiminde 2 karşılaşmadan 6 puan çıkaran Beşiktaş, yeniden umutlandı...

10.02.2020  00:00 - Güncelleme: 10.02.2020  08:00

BEŞİKTAŞ, Sergen Yalçın’la çıkışa geçti. Siyah-Beyazlı takımın başında çıktığı iki maçtan da galibiyetle ayrılan genç teknik adam, hem camianın beklentilerini karşıladı hem de taraftarlara umut aşıladı. Rizespor’un ardından G.Antep’i de yenen Beşiktaş, 5 maç sonra üst üste kazandı ve üst basamaklarda yer alan rakiplerinin puan kaybetmesiyle zirve yarışına yeniden ortak oldu. Kartal, 8 maç aradan sonra da kalesini gole kapattı... Siyah-Beyazlılar, Sergen’in teknik direktörlüğünde averajını da düzeltmeye başladı. Ligin 19. haftasında Göztepe’ye 2-1 yenilen Beşiktaş, son 2 maçta fileleri 5 kez havalandırıp kalesinde bir gol gördü. Siyah-Beyazlı ekip, söz konusu 2 haftada averajını artı 3’ten artı 7’ye çıkardı.

(Akşam)

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