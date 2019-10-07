Kartal taraftarlarıyla uçuyor

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SÜPER Lig’de bu sezon deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybeden Beşiktaş, Vodafone Park’ta kendi taraftarları önünde oynadığı maçlarda kazandığı puanlarla puan cetvelinde orta sıralarda tutunabildi. Kartal, evindeki ilk maçta Göztepe’yi 3-0 yenerken ardından Çaykur Rizespor ve Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Son maçında da Alanyaspor’u 2-0 yendi. Böylece 8 puan toplayan Kartal, düşme hattının üzerine çıktı.