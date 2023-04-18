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Spor

Kartal teklif götürecek! Beşiktaş'tan Raul Jimenez operasyonu

Beşiktaş, Wolwerhampton forması giyen Raul Jimenez'i kadrosuna katmak istiyor. Raul Jimenez'e teklif yapmaya hazırlanan Beşiktaş sezon sonu için yıldız forveti transfer listesinin başına koydu. İşte detaylar...

18 Nisan 2023 Salı 18:46 - Güncelleme:
Kartal teklif götürecek! Beşiktaş'tan Raul Jimenez operasyonu
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Beşiktaş forvet hattı transferi için ilk hedef olarak Wolverhampton'lu Raul Jimenez'i belirledi. Takımında geri plana düşen Raul Jimenez'in de sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor.

RAUL JİMENEZ WOLWERHAMPTON İLE BAĞLARI KOPARDI

İspanyol basınında yer alan habere göre, Raul Jimenez'in yaşadığı sakatlığın da etkisiyle kulübü Wolverhampton'daki önemini kaybettiği belirtildi. Meksikalı futbolcunun, bu durum nedeniyle İngiliz ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda takımdan ayrılabileceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ VE CLUB AMERİCA EN CİDDİ ADAYLAR

Raul Jimenez'in bu sezon kısıtlı dakika alması nedeniyle taliplerinin de az olduğu vurgulandı. 31 yaşındaki futbolcuya ilgi gösteren takımlar arasında en dikkat çeken ekiplerin Club America ve Beşiktaş olduğu öne sürüldü. Beşiktaş'ın sezon sonunda teklif yapmasının olası olduğu öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Wolwerhampton formasıyla bu sezon 18 resmi maça çıkan Raul Jimenez, 3 gol 1 asistlik bir katkı sağladı.

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