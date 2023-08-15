Geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica için Beşiktaş'ın devreye girdiği öne sürüldü. Fenerbahçe'ye de yazılan Milot Rashica için Beşiktaş'ın Norwich ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Geride bıraktığımız sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Milot Rashica için siyah-beyazlıların harekete geçtiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ, MILOT RASHICA İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Milot Rashica transferi için Norwich ile görüşmelere başladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ

Beşiktaş, Milot Rashica ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Siyah beyazlılar, Kosovalı oyuncu için Norwich City'e 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray'ın da temaslarda bulunduğu Rashica, Fenerbahçe'ye de yazılıyordu.

İSTANBUL'A GELİYOR

Milot Rashica'nın, bu gece saat 01.10'da Beşiktaş için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor.

MILOT RASHICA'NIN GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

2022-23 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 30 maça çıkan Milot Rashica, 6 gol 7 asistlik istatistik yakalamıştı.