İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2023 Salı / 29 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0614
  • EURO
    29,553
  • ALTIN
    1655.92
  • BIST100
    7690.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kartal, transferi bitirdi! Milot Rashica, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Spor

Kartal, transferi bitirdi! Milot Rashica, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Geçen sezon Galatasaray'ın Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica için bu kez de Beşiktaş devreye girdi. Siyah-beyazlılar, Kosovalı oyuncuyu kadrosuna katacak.

15 Ağustos 2023 Salı 20:07 - Güncelleme:
Kartal, transferi bitirdi! Milot Rashica, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
ABONE OL

Geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica için Beşiktaş'ın devreye girdiği öne sürüldü. Fenerbahçe'ye de yazılan Milot Rashica için Beşiktaş'ın Norwich ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Geride bıraktığımız sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Milot Rashica için siyah-beyazlıların harekete geçtiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ, MILOT RASHICA İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Milot Rashica transferi için Norwich ile görüşmelere başladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ

Beşiktaş, Milot Rashica ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Siyah beyazlılar, Kosovalı oyuncu için Norwich City'e 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray'ın da temaslarda bulunduğu Rashica, Fenerbahçe'ye de yazılıyordu.

İSTANBUL'A GELİYOR

Milot Rashica'nın, bu gece saat 01.10'da Beşiktaş için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor.

MILOT RASHICA'NIN GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

2022-23 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 30 maça çıkan Milot Rashica, 6 gol 7 asistlik istatistik yakalamıştı.

  • Milot Rashica
  • Beşiktaş transferi
  • transfer

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.