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Spor

Kartal uçuşa geçti! Avrupa'daki 2. galibiyet

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında konuk ettiği İsveç ekibi Malmö'yü 2-1'lik skorla devirdi. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip 2. galibiyetini almış oldu.

Akşam7 Kasım 2024 Perşembe 08:59 - Güncelleme:
Kartal uçuşa geçti! Avrupa'daki 2. galibiyet
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Semih Kılıçsoy, bu sezon ilk golünü attı...

Kara Kartal'ın son 3 golünü Ernest Muçi kaydetti...

Sakatlıktan dönen Rashica, 72'de oyuna girdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Malmö daha etkili olan taraftı. Beşiktaş istekli görünse de son paslarda başarısız oldu. Semih-Rafa Silva ikilisi uyumlu değildi. Svensson'un mücadelesi dikkat çekti, rakiplerine nefes aldırmadı. Malmö'nün hatası da sürekli Svensson'un tarafından hücum denemesi oldu. İsveç ekibi zaman zaman etkili olsa da son vuruşları yapamadı. İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş vardı. Semih silkelenmiş bir şekilde kendinen emin oynadı. Takım Rafa Silva'ya uyum sağlayınca pozisyonlar geldi. Performansını düşürmeyen Svensson, 76'da etkili oyununu Muçi'ye yaptığı asistle süsledi. Semih Kılıçsoy ise ilk yarıdaki kötü oyununu 85'te attığı golle telafi etti. Kara Kartal, kritik bir galibiyetle yükselişe geçti.

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