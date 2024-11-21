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  • Kartal Yılmaz: F.Bahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz
Spor

Kartal Yılmaz: F.Bahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek Kayserispor'da genç orta saha Kartal Kayra Yılmaz, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

21 Kasım 2024 Perşembe 18:05 - Güncelleme:
Kartal Yılmaz: F.Bahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz
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Kayserisporlu futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, Fenerbahçe ile oynayacakları lig maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Kartal Kayra Yılmaz lige verilen aranın kendilerine iyi geldiğini belirtti.

Bu süre içerisinde eksiklerini giderme imkanı bulduklarını ve güçlü oldukları yönlerini de geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe maçı da bizim için önemli. İki takım adına da güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Zorlu geçecek bir maç ama biz tamamıyla hazırız. Bugün ve yarın da çalışmalarımızı tamamlayıp taraftarımızın önünde Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Hocamız geldiğinden beri yükselen bir grafiğimiz var. Sonuçlarımız da kötü değil. Bu yükselişi Fenerbahçe maçında da devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

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