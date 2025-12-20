İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Kartal Yılmaz: Galip geldiğimiz için mutluyuz

Rizespor galibiyetinin ardından konuşan Kartal Kayra Yılmaz, 4 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

HABER MERKEZİ20 Aralık 2025 Cumartesi 22:33 - Güncelleme:
Kartal Yılmaz: Galip geldiğimiz için mutluyuz
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Kartal Kayra Yılmaz, değerlendirmelerde bulundu.

Kartal, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bizim için 4 maçlık bir galip gelememe problemi vardı. Onu kırmış olduk. İyi hazırlandık. Hoca değişikliğiyle beraber iyi bir takım vardı karşımızda. Zaaflarını da çalıştık. Birazcık gitgelli maç oldu. Değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız vardı ama galip geldiğimiz için mutluyuz. Salı günü kupa maçı var önümüzde. Oraya da kazanmak için gideceğiz. Umarım oradan da 3 puanla döneriz ve güzel başlangıç yaparız kupaya." diyerek sözlerine başladı.

Genç orta saha, "Ersin de Rıdvan da Ege de Devrim de genç kardeşlerim, çok iyi performans gösterdiler. Ersin ve Rıdvan devamlı oynayıp katkı sağlıyorlar. Bugün de iyi oynadılar. Biz takım olarak iyi oynadık aslında. İçeride de aynı şeyleri dile getirdik. Biz devam edeceğiz. Hocamızın şans verdiği anlarda yüzde yüzümüzü vereceğiz." diyerek ifadelerini noktaladı.

