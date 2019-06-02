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Kartal'a 1.91'lik golcü

Siyah-Beyazlılar, Kamerunlu oyuncu için PSG’nin kapısını çaldı. Yönetimin güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olan Moting için 3 milyon euroluk bir kaynak ayırdığı belirtiliyor.

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SÜPER Lig’i Galatasaray ve Medipol Başakşehir’in ardından üçüncü sırada kapatan Beşiktaş, Şenol Güneş’in A Milli Takım’a gitmesi sonrası Abdullah Avcı’yı teknik direktörlüğe getirirken, zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına da başladı. Siyah-Beyazlılar’ın forvet hattı için 30 yaşındaki Eric Maxim Choupo Moting’i gündeme aldığı aldığı ortaya çıktı.

AVCI, TECRÜBELİ FORVET İSTEDİ

Yönetim, Kartal’ın yaş ortalamasını düşürmek isteyen Abdullah Avcı’nın forvette tecrübeli oyuncu istemesi nedeniyle 30 yaşındaki Alman asıllı Kamerunlu Choupo Moting için PSG’den randevu aldı. Fransız ekibinde gözden düşen 1.91’lik forvetin güncel piyasa değerinin 5-5.5 milyon euroya indiği, Beşiktaş’ın da oyuncu için 3 milyon euro kaynak ayırdığı öğrenildi.

GÖRÜŞME BAYRAM SONRASI

Siyah-Beyazlılar’in, Moting için Ramazan Bayramı sonrası Fransız kulübüyle masaya oturması bekleniyor. PSG ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Ganalı golcü, geçen sezon tüm kulvarlarda 31 karşılaşmaya çıkarken, sadece 3 gol atabildi. Kamerun Milli Takımı’nda 49 maçta 14 gol atan 30 yaşındaki futbolcu, Bundesliga’da çıktığı 204 resmi maçta ise 45 gol kaydetti.

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