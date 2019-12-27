Kartal’a 1.91’lik kule

Star Spor 27.12.2019 00:13 - Güncelleme: 27.12.2019 00:13

BURAK Yılmaz’ın bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımdan uzun süre ayrı kalması ve onun yerine forma giyen Güven Yalçın, Umut Nayir ve Diaby’nin istenilen performansı gösterememesi üzerine Beşiktaş Ocak’ta bir golcü transfer etme kararı almıştı. Siyah-Beyazlılar Burak’a alternatif olacak kesesine uygun santrforu Almanya’nın Bochum takımında buldu. Siyah-Beyazlılar Bundesliga 2’de forma giyen 1.91 metrelik 23 yaşındakiKongolu golcü Silvere Ganvoula için kulübünden fiyat sordu ve beklemeye geçti.

DENİZLİSPOR TYLER BOYD’UN PEŞİNDE

Bochum’un Anderlecht’ten 400 bin euroya transfer ettiği Ganvoula için Almanlar 1 milyon euroyu civarında bir rakam isterse Beşiktaş bu oyuncuyu bonservisiyle alacak. Aksi takdirde satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine katmaya çalışacak. Bu arada Süper Lig ekiplerinden Denizlispor’un, Beşiktaş’ta kulübeye mahkum olan ABD’li kanat oyuncusu Tyler Boyd’u transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. Yeşil-Siyahlılar’da bu transferi teknik direktör Mehmet Özdilek’in istediği, Kartal’la görüşmelerin başladığı belirtildi.