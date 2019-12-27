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Spor

Kartal’a 1.91’lik kule

Beşiktaş, Almanya’da Bundesliga 2’de forma giyen 23 yaşındaki santrfor Silvere Ganvoula’nın fiyatını kulübünden sordu. Bochum, 400 bin euroya Anderlecht’ten aldığı golcü için uygun bir fiyat isterse bu oyuncu alınacak.

Star Spor27.12.2019  00:13 - Güncelleme: 27.12.2019  00:13

BURAK Yılmaz’ın bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımdan uzun süre ayrı kalması ve onun yerine forma giyen Güven Yalçın, Umut Nayir ve Diaby’nin istenilen performansı gösterememesi üzerine Beşiktaş Ocak’ta bir golcü transfer etme kararı almıştı. Siyah-Beyazlılar Burak’a alternatif olacak kesesine uygun santrforu Almanya’nın Bochum takımında buldu. Siyah-Beyazlılar Bundesliga 2’de forma giyen 1.91 metrelik 23 yaşındakiKongolu golcü Silvere Ganvoula için kulübünden fiyat sordu ve beklemeye geçti.

DENİZLİSPOR TYLER BOYD’UN PEŞİNDE

Bochum’un Anderlecht’ten 400 bin euroya transfer ettiği Ganvoula için Almanlar 1 milyon euroyu civarında bir rakam isterse Beşiktaş bu oyuncuyu bonservisiyle alacak. Aksi takdirde satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine katmaya çalışacak. Bu arada Süper Lig ekiplerinden Denizlispor’un, Beşiktaş’ta kulübeye mahkum olan ABD’li kanat oyuncusu Tyler Boyd’u transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. Yeşil-Siyahlılar’da bu transferi teknik direktör Mehmet Özdilek’in istediği, Kartal’la görüşmelerin başladığı belirtildi.

Tanıtıma bir gün kala yerli otomobilden yeni görüntü

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