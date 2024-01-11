Sezon başından bu yana 4 farklı ismin yönetimi altında art arda kötü sonuçlar alan Beşiktaş, Fernando Santos'un imzasının ardından transfere yöneldi. Kadro dışı bıraktığı isimlerle birer birer yollarını ayıran ve yeni yapılanmaya gitmesi beklenen siyah beyazlılar; transferin ilk gününde Jonas Svensson'u resmen duyurdu. Kara Kartal'ın; Roma'da kiralık oynayan orta saha Renato Sanches ve Kızılyıldız'ın stoperi Aleksandar Dragovic'i de kısa süre içerisinde kadrosuna katması bekleniyor.

SANCHES'TE ANLAŞMA YAKIN

Portekiz'den Record, Roma'da kiralık oynayan ve bonservisi PSG'de olan Renato Sanches'in, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı. Haberde, Portekizli teknik adam Fernando Santos'un gelişiyle birlikte yıldız orta sahanın da siyah beyazlı ekibe daha çok yaklaştığı ifade edildi. Roma'da beklediği forma sürelerinden oldukça uzak kalan 26 yaşındaki Portekizli; Bologna maçına sonradan dahil olmuş ve yalnızca 18 dakika sonra Mourinho tarafından oyundan alınmıştı. Yıldız futbolcunun, bu olayın ardından İtalyan ekibi ile köprüleri attığı belirtildi.

STOPERDE RAKİP İTALYAN LECCE

Kara Kartal; kanayan yarası olan savunma hattını ise Sırbistan'da Kızılyıldız forması giyen Dragoviç ile güçlendirmek istiyor. Bu sezon ondan farklı stoper tandemiyle sahaya çıkan Beşiktaş; Sırp medyasından Sportal'a göre, bu transferde Serie A ekibi Lecce ve Avusturya ekibi Wiener ile mücadele edecek. Öte yandan 32 yaşındaki Sırp savunmacının, Kızılyıldız ile olan sözleşmesi de bu sezon sonunda sona eriyor. Bu sebepten ötürü Siyah-Beyazlılar'ın, Dragoviç'in olası transferini bonservis bazında düşük rakamlara çözmesi bekleniyor