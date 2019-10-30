Kartal’a 4 müjde birden
Siyah-Beyazlılar’da sakat oyunculardan Douglas ve Victor Ruiz takımla idmana çıktı. Düz koşu yapan N’Koudou’nun yanı sıra Burak’ın da Antalya maçına yetişebileceği kaydedildi.
- Star Spor
SÜPER Lig’de kötü gidişe Galatasaray galibiyetiyle son verip nefes alan Beşiktaş’a sakatlardan da üst üste müjdeli haberler geliyor. Geride kalan 9 haftada sakatlıklar ve cezalar yüzünden ideal 11’ini sahaya süremeyen Siyah-Beyazlılar’da bu haftaki Antalyaspor maçı öncesi tamamen iyileşen Douglas ve Victor Ruiz dün takımla idmana çıktı. Sakatlık yüzünden 2 haftadır takımdan ayrı olan N’Koudou ise düz koşu yaptı. Bu üç futbolcunun zorlu Antalya deplasmanına yetişecek olması Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yüzünü güldürdü. Bu arada Ankaragücü maçında sağ kasığında kanama meydana gelen Burak Yılmaz da hızla düzeliyor. Bugün takıma katılması beklenen Burak’ın da Antalyaspor maçına yetişme ihtimali olduğu bildirildi.
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