Kartal'a beyin takımı

ŞENOL Güneş’ten sonra Beşiktaş’ı çalıştıracak olan Abdullah Avcı, Siyah-Beyazlı yönetimden Ahmet Ürkmezgil ile yaptığı görüşmede takımı yeniden yapılandıracağını söyledi. Ricardo Quaresma gibi bir yıldızın takımda tutulması gerektiğini belirten Avcı isteklerini de şöyle sıraladı.

5 OYUNCUYU İSTEMEDİ

Abdullah Avcı, Beşiktaş’ta geçen sezon bekleneni veremeyen Lens, Larin, Mustafa Pektemek, Roco ile yaşı ilerleyen Adriano’nun gönderilmesini isterken, Portekizli yıldız Quaresma’nın ise kalmasını talep etti. Şilili Medel ve Oğuzhan Özyakup’tan yararlanacağını belirtti.

VİDA SATILABİLİR

Hırvat Vida’nın iyi bir paraya satılıp transfer için bütçe yaratılabileceğini belirten Avcı, eski takımı Başakşehir’den Mahmut Tekdemir, Clichy ve Elia’nın alınmasını istedi. Avcı, “Eğer onları alamıyorsak, bu futbolcuların özelliğini taşıyanları transfer etmeliyiz” dedi.