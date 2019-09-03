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Kartal'a futbol üssü

Beşiktaş Başkanı Orman, “Bu bölgeler bu iş için en güzel bölgeler. Yaz kamplarını artık burada yapmak çok faydalı olacak” dedi. Bakan Kasapoğlu da, “Dünya yıldızları buralara gelecek” ifadelerini kullandı.

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BEŞİKTAŞ’IN Bolu’nun Gerede ilçesinde kurduğu tesislerin açılışı gerçekleştirildi. Esentepe mevkiinde doğa ile iç içe otel ve futbol sahalarından oluşan tesisin açılışına Başkan Fikret Orman’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, yöneticiler ve çok sayıda taraftar katıldı.

SENEYE KAMP BURADA OLACAK

Başkan Orman, “Yaz kamplarında yurt dışına döviz gönderme işini çözmek gerek. Bu bölgeler bu iş için en güzel bölgeler. Dünyanın cennet noktalarından bir tanesi. Kış kampları hep beraber gayet güzel Antalya’da çözülüyor. Yaz kamplarını da artık burada yapmak çok faydalı olacak. Önümüzdeki sezon Abdullah hocam ile inşallah kampımızı burada yapacağız” dedi.

DÜNYA YILDIZLARI GELECEK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, “Son 18 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla pek çok alanda açılımlar gerçekleştirdik. Gerede ve bu bölge olsun hakikaten çok ciddi zenginliklere sahip. Hem buradan yıldız sporcuları çıkaracağız hem de dünyanın yıldızlarını Gerede’de, Bolu’da, ülkemizde hep birlikte misafir edeceğiz” diye konuştu.

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