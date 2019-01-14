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Kartal'a Hırvat kanat Marko Pjaca

Beşiktaş’ta Ryan Babel’in ayrılmasından sonra sol kanat için gündeme yeni isimler gelmeye devam ediyor.

  • StarSpor
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Siyah-Beyazlılar’ın Fiorentina’da forma giyen Hırvat Marko Pjaca için de harekete geçtiği iddia edildi. Yönetim, sezon başında Juventus tarafından 2 milyon euro karşılığında Mor Menekşeler’e kiralanan 23 yaşındaki Pjaca için Çizme kulübüne teklifte bulunma kararı alırken, görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi. Beşiktaş’ın, bu sezon Seri A’da 16 maça çıkıp 1 gol atan Hırvat kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durduğu kaydedildi.

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