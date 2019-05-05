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Kartal’a Hırvat Vlasic iddiası

Rus basını CSKA Moskova’da kiralık olarak forma giyen Evertonlı 10 numaranın Beşiktaş ile görüştüğünü yazdı.

  • StarSpor
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ZİRVE yarışını sürdüren Beşiktaş bir yandan da gelecek sezonla ilgili transfer çalışmalarını sürdürürken, ortaya yeni iddialar atılıyor. Siyah-Beyazlılar’ın CSKA Moskova’da kiralık olarak forma giyen Everton futbolcusu Nikola Vlasic ile ilgilendiği iddia edildi. Rus basınında çıkan haberlere göre, Everton’ın futbolcuyu satmak istediği ancak birkaç Premier Lig kulübüyle birlikte Zenit dışında 18 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye yanaşan takım olmadığı öne sürüldü. Haberde 21 yaşındaki 10 numara ile Beşiktaş’ın da ilgilendiği ancak Siyah-Beyazlılar’ın kiralık olarak transferi düşündüğü vurgulandı. Hırvat futbolcu bu sezon CSKA Moskova’da 29 maçta forma giyerken 8 gol, 7 asist üretti.

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