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  • Kartal'a Hollandalı forvet! Beşiktaş'ta gündem yeniden Steven Berghuis
Spor

Kartal'a Hollandalı forvet! Beşiktaş'ta gündem yeniden Steven Berghuis

Sezonun ikinci yarısında daha güçlü bir kadro ile yola devam etmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son hız devam ediyor. Siyah beyazlı ekip yaz transfer döneminde takıma kazandıramadığı Steven Berghuis için yeniden harekete geçecek. İşte detaylar...

Sabah5 Ocak 2024 Cuma 09:00 - Güncelleme:
Kartal'a Hollandalı forvet! Beşiktaş'ta gündem yeniden Steven Berghuis
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Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor.

ALTERNATİF ARAYIŞLARI BAŞLADI

Takım içinden ayrılacak oyuncuları da düşünen yönetim, alternatifleri değerlendirmeye başladı. Bu isimlerden birinin de Hollandalı teknik direktör Bronckhorst'un Feyenoord'dan eski öğrencisi Steven Berghuis olduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlılar, Ajax forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu ile yaz döneminde de ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Yönetim Bronckhorst'la sözleşme yapılmasının ardından Berghuis ile ilgili girişimlerine resmen başlayacak.

19 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Ajax formasıyla 19 resmi maça çıkan Steven Berghuis bu karşılaşmalarda 2 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.

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